Mardin'de aranan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de aranan hükümlü yakalandı

Mardin'de aranan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Ömerli ilçesinde "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Yol kenarında bulduğu hamile eşeğe yardım bulamayınca, veterineri görüntülü arayarak doğum yaptırdı
Yol kenarında bulduğu hamile eşeğe yardım bulamayınca, veterineri görüntülü arayarak doğum yaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:38:01. #1.14#

title