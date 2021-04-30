Mardin'de aranan hükümlü yakalandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda "terör amaçlı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar