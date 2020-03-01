Mardin'de aranan hükümlü yakalandı

01.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:36

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçaklığı suçlarından aranan hükümlü tutuklandı.

Devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini gören Vedat Dağ, uygulamadan kaçmak istediği sırada kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan araştırmada Dağ'ın, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından arama kaydı olduğu ayrıca bu suçlardan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Dağ, tutuklandı.

Kaynak: AA