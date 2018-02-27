Mardin'de Aranan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.



Çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik yapılan çok yönlü araştırmalarda bir kişinin tespit edildiği ve yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şahsa yönelik yapılan GBT-UYAP sorgulamasında Kızıltepe İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 1 aranma kaydının olduğu ve ayrıca şahsın 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilerek hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."