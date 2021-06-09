Mardin'de aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Mardin'de aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Ömerli ilçesinde aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "silahla tehdit", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.F. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ergin Ataman Roland Garros Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 12:49:29. #1.13#

title