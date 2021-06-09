Mardin'de aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "silahla tehdit", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.F. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar