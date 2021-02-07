Mardin'de aranan bir hükümlü yakalandı
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Mardin'de aranan bir hükümlü yakalandı

07.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:34
Mardin'de aranan bir hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Mardin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D. Kızıltepe ilçesinin kırsal Araköy Mahallesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardandan adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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