Mardin'de Aranan 94 Kişi Yakalandı

Mardin'de 19-26 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 94 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede 19- 26 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler yapıldığı belirtilerek, merkez 26, Kızıltepe'de 35, Nusaybin'de 23, Midyat'ta 6, Derik'te 2, Ömerli ve Yeşilli'de birer olmak üzere 94 şahsın yakalandığı kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA