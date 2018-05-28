Mardin'de Aranan 68 Şahıs Yakalandı

Mardin'in ilçelerinde yapılan aramalarda 68 kişi yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kızıltepe, Nusaybin, Mazıdağı ve Derik Cumhurriyet Başsavcılıklarının talimatı ile yapılan operasyonlarda araması bulunan 68 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı. İlimiz genelinde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi - MARDİN