Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

MARDİN'de polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarla farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tümü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde yaklaşık bir aydır yaptığı çalışmalarda farklı suçlardan aranan 59 şüpheliyi yakaladı. Tefecilik, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, hırsızlık, örgüt üyeliği, belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.