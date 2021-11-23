Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı - Haberler
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Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel
Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

MARDİN'de polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarla farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

MARDİN'de polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarla farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tümü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde yaklaşık bir aydır yaptığı çalışmalarda farklı suçlardan aranan 59 şüpheliyi yakaladı. Tefecilik, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, hırsızlık, örgüt üyeliği, belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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