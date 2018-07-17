Mardin'de Aranan 50 Şahıs Yakalandı

Mardin'de il genelinde polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 50 şüpheli yakalandı. Uygulamada petrol kaçakçılığı suçundan aranan bir kişi ve kayıp olarak aranan bir zanlının da bulunduğu öğrenildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada il genelinde ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında araması bulunan 50 şahsın yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince '6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 10 ay hapis ve 500 lira para cezası bulunan 1 şahıs, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli, '1'inci ve 4'üncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 zanlı, 'petrol kaçakçılığı' suçundan 1 şahıs, 'askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan 1 şüpheli, 'yağma' suçundan 2 şahıs yakalanmış olup, 'kayıp şahıs' olarak aranan 1 şüpheli bulunmuştur. Yoklama, bakaya olarak aranan 26 şahsa tebligat düzenlenmiştir" denildi.

Nusaybin ve Mazıdağı ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklamada, "Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçundan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan 1 zanlı, 'başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 1 şüpheli yakalanmış olup, 'kayıp şahıs' olarak aranan 1 şahıs bulunmuştur. 'Yoklama, bakaya' olarak aranan 10 şahsa tebligat düzenlenmiştir. Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 'yoklama bakaya' olarak aranan 2 şahsa tebligat düzenlenmiştir. İl genelinde toplam 50 aranan şüpheli ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MARDİN