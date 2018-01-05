Mardin'de Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Mardin'de terör ve çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünce kentte çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon ve yapılan çalışmalara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2'si terör, 2'si uyuşturucu, 1'i de yağma ve yaralama suçlarından aranan 5 şahsın yakalandığı, 3,5 gram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yakalanan şahısların çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı da kaydedilerek, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğine dikkat çekildi. - MARDİN