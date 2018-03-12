Mardin'de Aranan 44 Kişi Yakalandı
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Mardin'de Aranan 44 Kişi Yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 44 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin'de Aranan 44 Kişi Yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 44 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin polisi, il genelinde suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, madde bulunduran, kullanan, alkollüyken araç kullanan şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, aranması olan 44 şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - MARDİN

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