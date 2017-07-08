Mardin'de Aranan 3 Hükümlü ile 1 Zanlı Yakalandı

Mardin'in Derik ve Nusaybin ilçesinde aranan 3 hükümlü ile 1 zanlı yakalandı



Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Midyat Açık Cezaevinden firar eden, 8 ayrı suçtan aranan ve 4 yıl cezası olan Devran Atalay, gasp ve yağma suçundan 5 yıl 6 ay ceza alan Selim Durak ile tehdit ve hakaret suçundan arandığı tespit edilen Necat Bulut, Derik ilçesinde ise 7 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Yılmaz Yıldız yakalanarak gözaltına alındı.



Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



Tehdit ve hakaret suçundan arama kaydı bulunan Necat Bulut da adli makamlara sevk edildi.