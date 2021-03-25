Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kızıltepe ilçesinde Sürekli Mahallesinde "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası olan M.B'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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