Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Kızıltepe ilçesinin Yoldere Mahallesi'nde yakaladı.
"Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan S.A. da Yumrutaş Mahallesi'nde yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A. ve S.A. cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar