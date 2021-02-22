Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı

22.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:28
Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Kızıltepe ilçesinin Yoldere Mahallesi'nde yakaladı.

"Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan S.A. da Yumrutaş Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A. ve S.A. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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