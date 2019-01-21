Mardin'de Aranan 167 Şüpheli Yakalandı

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl havalimanında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 167 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör riski nedeniyle Mardin Havalimanında 2017 yılının şubat ayında güvenlik komisyonunca alınan karar ile GBT-UYAP sorgusu yapılması kararı alındığı bildirildi.

Havalimanında bu kapsamda geçen sene Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 362 bin 302 yolcunun sorgu işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018'de Mardin Havalimanı sınırları içerisinde risk tehdit değerlendirmesi ve alarm planı kapsamında, risk ve yolcu profiline göre terminal dahilinde şahıslar üzerinde yapılan GBT-UYAP sorgulamaları neticesinde 167 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Bu şahıslar yakalanarak gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edildi."

Kaynak: AA