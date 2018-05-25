Mardin'de Aranan 13 Şahıs Yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, kentte çeşitli nedenlerle aranması bulunan 13 şahıs yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Yeşilli İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce, 'Yoklama-Bakaya' olarak aranan 1 şahsa tebligat düzenlenmiş ve ardından şahıs serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel Saldırısı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 4 bin 500 TL para cezası bulunan 1 şahıs, 'Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. 'Yoklama-Bakaya' olarak aranan 6 şahsa ise tebligat düzenlenmiş ve ardından şahıslar serbest bırakılmıştır. Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Ömerli İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce, 'Yoklama-Bakaya' olarak aranan 3 şahsa tebligat düzenlenmiş ve ardından şahıslar serbest bırakılmıştır. İlimiz genelinde toplam 13 aranan şahıs ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. İlimiz genelinde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - MARDİN