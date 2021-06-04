Mardin'de aranan 115 kişi yakalandı
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Mardin'de aranan 115 kişi yakalandı

Mardin'de aranan 115 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 115 zanlı yakalandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 115 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, mayıs ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 115 kişi yakalanarak adli sürecin ardından cezaevlerine teslim edildi.

Genel asayişin sağlanması açısından yapılan uygulamalar da ise 5 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 46 fişek, 10 kesici, delici alet, 60,16 gram uyuşturucu, 14 hap, 79 kök kenevir, 754 gram kurutulmuş kenevir, 186 paket gümrük kaçağı cep telefonu, 180 bin lira değerinde ziynet eşya, asfalt makinesine ait kod duyargası, 6 bisiklet, otomobil ve çekici ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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