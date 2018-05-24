Mardin'de Araması Bulunan 12 Kişi Yaralandı

Mardin'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında araması bulunan 12 kişi yakalandı, 9 araca para cezası kesildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde genel asayiş ve kamu düzeninin mevcudiyetinin sağlanması amacıyla, stratejik öneme sahip bölgeler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda mevzuata uygun halde 23 Mayıs günü 15.00-17.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında iki aşamalı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 68 ekip ve 227 polisin katılımıyla 125 umuma açık iş yeri, 154 araç, bin 966 şahıs sorgulanmış, arandığı tespit edilen 12 şahıs yakalanmış, 9 araca 5 bin 793 TL cezai yaptırım uygulanmıştır" denildi. - MARDİN