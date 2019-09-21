Mardin'de araması bulunan 10 şahıs yakalandı

21.09.2019 17:28

Mardin ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 22 şahıstan 10'u cezaevine gönderildi.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan toplamda 22 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 10'u hükümlü olarak cezaevlerine teslim edildi. Diğer 12 şahsın ise serbest bırakıldığı belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA