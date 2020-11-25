Mardin'de araçta ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı
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Mardin'de araçta ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

25.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:37
Mardin'de araçta ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

MARDİN'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kente Mersin'den araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Soğukkuyu mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında tespit edilen aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Cesur' ile araçta yapılan aramada özel bölmede gizlenmiş poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.P., M.S. ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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