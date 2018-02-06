Mardin'de Araçların Çarptığı 2 İnek ve 1 Köpek Telef Oldu

Mardin- Diyarbakır karayolunda araçların çarptığı 2 inek ve 1 köpek telef oldu. Vatandaşlar, sürücülerden hız limitine uymasını istedi.

Mardin-Diyarbakır karayolu üniversitesi kampusu mevkisinde araçların çarptığı 2 inek ve 1 köpek telef oldu. Bir günde 3 hayvanın araç çarpması sonucu telef olması çevredeki vatandaşların tepkilerine neden oldu. Çocuk ve gençlerin de çok sık ana yolu kullandığını söyleyen vatandaşlardan Ali Çapak, hız limitlerine uymayan sürücülerin ölümlere yol açtığını belirterek, "İhmal yüzünden her gün onlarca hayvan telef olurken birçok yaralamalı kazada meydana geliyor. İki ineğin telef olduğu gün inek sahibi saatlerce ineklerin başında gözyaşı döktü. Evini o ineklerle geçindiriyormuş. Yazık, günah" dedi. - MARDİN