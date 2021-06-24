Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
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Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, kırsal Kebapçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin istikametinden Mazıdağı'na doğru seyir halinde olan Ramazan Aburcu idaresindeki Citroen markalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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