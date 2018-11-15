Mardin'de AÖF'nin başarılı öğrencilerine ödül verildi

MARDİN - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Mardin'de düzenlenen başarı belgesi takdim törenine katılarak, başarılı öğrencilere belgelerini verdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 60. yıl etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinde başarı belgesi takdim töreni düzenlendi. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bölgenin kendileri için manen önemli olduğunu belirterek, "Bizim için en önemli kısmı, bu kadar ters algı oluşturmak istemelerine rağmen bayrağı dimdik tutan, bayrağı en çok sahiplenildiği yer olduğu için Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan başladık. Fiziki olarak sizleri Anadolu Üniversitesine getiremeyebiliriz ama sizlerin ayağına gidebilmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Bundan sonrada arkadaşlarımızla birlikte illere gidip sizlerle bir araya gelmeye çalışacağız. Öğrenci profilimiz çok geniş. 2 yaşında da, 92 yaşında da öğrencimiz var. Bizim en büyük şansımız ve çeşitliliğimiz bu. Öğrenci profilimiz oldukça geniş ve herkese bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bu toprakların asıl sahipleri sizlersiniz. Biz sizin emrinizde olan kişileriz. O nedenle talepleriniz bizim için ilerde yapmamız gereken noktalarda yol gösterici oluyor. Bu nedenle sizlerden isteğimiz bizlere daha fazla yol gösterin" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgeleri ve madalyaları verildi.