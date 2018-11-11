Mardin'de Anlamlı Organ Bağışı

Mardin'de örnek bir kampanyaya imza atan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneğinin yüzlerce üyesi organ bağışında bulundu.

Mardin'de organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneğinin üyeleri dernek binasında gerçekleştirdikleri programla organ bağışında bulundu. Derneğin genel sekreteri Yasin Er, 18 yaşını geçmiş her bireyin organlarını bağışlayabileceğini belirterek, "Edindiğimiz bilgilere göre ülkemizde 22 bin böbrek, 2 bin karaciğer hastası olmak üzere yaklaşık 30 bin vatandaşımız organ nakli beklemektedir. Böyle yüksek rakamlar söz konusu iken bizler de Artuklu 1071 Derneği olarak Sağlık Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma başlattık ve Mardin halkı ile birlikte organlarımızı bağışlamak üzere bu kampanyayı başlattık. Organlarımızın henüz hayatta iken tedavi bekleyen başka yaşamlara umut olmasını hedefledik" dedi.

Artuklu 1071 Derneği Başkan Yardımcısı Saadet Köksal Yalçın da devlet hastanelerinde vatandaşların kolaylıkla organ bağışında bulunabileceğini dile getirerek, "Dernek olarak bu etkinliğe ulaşamayan vatandaşlara ulaşmayı hedefledik" diye konuştu.

Diyalizden organ bağışı ile kurtuldu

Etkinlikte, kardeşinin böbrek bağışı ile yeniden yaşama tutunan Gizem Fatma Işıker de organlarını bağışladı. Işıker, "17 yaşında bilmediğim bir hastalığa yakalandım ve akabinde 8 yıl diyalize girdim. Diyaliz sürecinde çok yıprandım. Türkiye kayıtlarında sırada olmama rağmen sıra gelemedi. Benden yaşça küçük kardeşim böbreklerimi vermek istiyorum dedi. Onun böbrekleri ile hayat buldum. Ölümün eşiğinden dönmek böyle oldu. Kız kardeşimin böbreği ile hayat buldum ve herkese şunu söylüyorum, lütfen organlarınızı bağışlayın. Ölünce organlarımız toprak oluyor ama bağışla birçok yaşama umut olabilirsiniz" diye konuştu. - MARDİN