Mardin'de anlamlı organ bağışı...1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri organlarını bağışladı

MARDİN - Mardin'de, Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce vatandaşa umut olmak için örnek bir kampanyaya imza atarak yüzlerce üyesi ile birlikte organ bağışında bulundu.

Mardin'de organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği'nin üyeleri dernek binasında gerçekleştirdikleri program ile organ bağışında bulundu. Derneğin genel sekreteri Yasin Er, 18 yaşını geçmiş her bir bireyin hür iradesi ile organlarını başka insanlara faydalı olmak amacı ile bağışlayabileceğini belirterek, "Edindiğimiz bilgilere göre ülkemizde 22 bin böbrek, 2 bin karaciğer hastası olmak üzere yaklaşık 30 bin vatandaşımız organ nakli beklemektedir. Böyle yüksek rakamlar söz konusu iken bizler de Artuklu 1071 Derneği olarak Sağlık Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma başlattık ve Mardin halkı ile birlikte organlarımızı bağışlamak üzere bu kampanyayı başlattık. Organlarımız henüz hayatta iken tedavi bekleyen başka yaşamlara umut olmasını hedefledik" dedi.

İl Başkan Yardımcısı Saadet Köksal Yalçın da devlet hastanelerinde vatandaşların kolaylıkla organ bağışında bulunabileceğini dile getirerek, "Dernek olarak bu etkinliğe ulaşamayan vatandaşlara ulaşmayı hedefledik" diye konuştu.

Diyalizden organ bağışı ile kurtuldu

Kardeşinin böbrek bağışı ile yeniden yaşama tutunan Gizem Fatma Işıker de kendi organlarını bağışlayarak, şunları kaydetti:

"17 yaşında bilmediğim bir hastalığa yakalandım ve akabinde 8 yıl diyalize girdim. Diyaliz sürecinde çok yıprandım. Türkiye kayıtlarında sırada olmama rağmen sıra gelemedi. Benden yaşça küçük kardeşim böbreklerimi vermek istiyorum dedi. Onun böbrekleri ile hayat buldum. Ölümün eşiğinden dönmek böyle oldu. Kız kardeşimin böbreği ile hayat buldum ve herkese şunu söylüyorum. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Ölünce organlarımız toprak oluyor ama bağışla bir çok yaşama umut olabilirsiniz."