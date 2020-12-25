Mardin'de ankastre fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde ankastre fırın bomba gibi patladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde ankastre fırın bomba gibi patladı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir evde bulunan ankastre fırın bomba gibi patladı. Sesi duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ş.K., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı