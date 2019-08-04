Mardin'de anız yangınında mısır ekili tarla zarar gördü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

İlçeye bağlı Engin Mahallesinde saat 17.00 sıralarında buğday hasadının tamamlandığı bir tarlada söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında 30 dönüm anız küle dönerken soğutma çalışmalarının yapıldığı alanda bulunan Ramazan Ildız'a ait mısır ekili tarla da zarar gördü. - MARDİN

Kaynak: İHA