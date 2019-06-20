Mardin'de anız yangını

MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde anız yangının sıçradığı yaklaşık 120 dönümlük alan küle döndü.

Kısal Yetkinler, Dikyamaç ve Engin mahalleleri arasındaki hasadı yapılmış bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekili alanlara alanlara sıçradı.

Yaklaşık 3 saat süren yangın, itfaiye ve köylüler tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA