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Mardin'de Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi

Mardin Atatürk Spor Salonunda oynanan, Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları sona erdi.

Mardin'de Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi

Mardin Atatürk Spor Salonunda oynanan, Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Projesi, Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya ve yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. İki gün boyunca devam eden 8 İlden 62 sporcunun katıldığı müsabakalarda takımlar çeyrek final için mücadele ettiler. Düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ödüllerini Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve Şube Müdürü Necmeddin Nas'tan aldılar. - MARDİN

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