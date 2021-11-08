Mardin'de "Anadolu Konferansları Yunus Emre" Programı Düzenlendi

İSTANBUL (Habermetre) - Mardin'de "Anadolu Konferansları Yunus Emre" Programı Düzenlendi2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonunda gerçekleşti. Türk Dil Kurumu tarafından çeşitli illerde düzenlenen "Anadolu Konferansları Yunus Emre" Mardin Programına Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Üniversite Yetkilileri, Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Köksal, Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yılın " Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak belirlendiğini hatırlattı. Mardin'de olmaktan büyük mutluluk uyduğunu dile getiren Köksal, Mardin gibi tarihi bir şehirde okuyan öğrencilerin çok şanslı olduklarını belirtti. UNESCO Milli Komitesinin, bu yılın dünya genelinde de "Yunus Emre Yılı" ilan edilmesi için bir müracaatın bulunduğunu belirten Prof. Dr. M. Fatih Köksal, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; "UNESCO'nun 3 imza şartına karşın Türkiye ile beraber imza veren Özbekistan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Makedonya ülkeleri var. Üç imza şartı istenirken beş imza verildi. Bu da şu anlama geliyor ki Yunus Emre milli bir değerdir. Beş ülkenin imzası ile dünya çapında "Yunus Emre Yılı" olarak belirlenecektir. Bu gelişme akademi dünyasını da heyecanlandırmıştır. 2021 yılı başladığı günden bu yana boş vakit bırakmayarak bizlerde bu gelişmeye bağlı olarak konferanslara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu toplantılarımızın amacı da Yunus Emre'nin hayatına dair bazı hatırlatmada bulunarak kendisinin Türk kültürü ve Anadolu irfanı için ne denli önemli bir şahsiyet olduğunu daha geniş kitlelere anlatmaktır. Türk Dil Kurumunun başlattığı toplantı serilerinin Mardin bölümüne bu kadar geniş bir katılımın sağlanması bizleri fazlasıyla memnun etti. "Vali Demirtaş, program sonunda konuşmacı İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Mardin programı anısına plaket takdim etti. Vali Demirtaş, programda emeği geçenlere ve konuşmacı olarak programa katılan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a teşekkür etti.

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