Mardin'de "Anadolu Efsaneleri" Gösterisi

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliği ile "Anadolu Efsaneleri" gösterisi düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, tarihi kostümlerle yapılan gösteriler vatandaşların beğenisini kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentin huzur şehri olduğunu, Mardin'de bulunan vatandaşlarla birlikte bu huzuru yaşadıklarını belirtti.

"Anadolu Efsaneleri" gösterisiyle vatandaşları bir araya getirdiklerini dile getiren Yaman, "Tarihi kıyafetlerle yapılan gösteriler geceye ayrı bir renk kattı. Hemşehrilerimiz etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Bu da bizi memnun etti. Bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA