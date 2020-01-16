Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sahnelendi
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Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sahnelendi

Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sergilendi.

16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:08
Mardin'de

'de "Ana Dolu" oyunu sergilendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili , Atatürk Kültür Merkezinde sergilenin oyunu izledi.

Nazlı Çığa'nın kaleme aldığı ve Hakan Örge'nin yönettiği Milli Mücadele'nin anlatıldığı oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Vali Yaman, vatandaşları sanat ve kültürler buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Gençlik merkezimizde Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günlerini düzenleyerek, binlerce gencimizi sanatçılarla bir araya getirdik. Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA
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