Mardin'de "Alo 140 Terör İhbar Hattı" Tanıtımı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terör olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara katkı yapılması amacıyla vatandaşların "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nı aktif şekilde kullanabileceklerini bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşlarca yapılan ihbarların büyük katkı sağladığı belirtildi.



Etkin ve kararlı şekilde sürüdürülen operasyonlarda çok sayıda terör örgütü mensubunun bu ihbarlarla yakalandığı ifade edilen açıklamada, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



İhbarlar sonucunda önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesinin de ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İhbarlar bizzat yazılı, sözlü ve elektronik ortamda Emniyet/ Jandarma birimlerine, yurt dışında elçilik ve konsolosluklara ve tüm yurtta 155, 156 ihbar hatlarına da yapılabilmektedir. Ancak, terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri ve mensuplarının yakalanarak etkisiz hale getirilmesi, terör eylemlerinin faillerinin ve iştirakçilerinin yakalanması, muhtemel eylemlerin önlenebilmesi ve terör soruşturmalarının aydınlatılması konusunda alınacak ihbarlara ilişkin iş ve işlemlerin gizlilik kuralları içerisinde daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla mevcut ihbar yollarına ilave olarak özel bir ihbar hattına daha ihtiyaç duyulmuş, bu nedenle Alo 140 Terör İhbar Hattı Kurulmuştur. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların önlenmesine, aydınlatılmasına yardımcı olanlar ve suç faillerinin yakalanmasını sağlayacakların kimliği devlet sırrı niteliğinde kesinlikle gizli tutulacaktır."