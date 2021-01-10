Mardin'de alıcı gibi davranan jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı
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Mardin'de alıcı gibi davranan jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı

10.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:38
Mardin'de alıcı gibi davranan jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, ilçe merkezinde alıcı gibi davranan jandarma personeli tarafından 333 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

M.A.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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