Mardin'de akülü arabasıyla geçen çocuk ve polis arasındaki ehliyet diyaloğu güldürdü
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Mardin'de akülü arabasıyla geçen çocuk ve polis arasındaki ehliyet diyaloğu güldürdü

Mardin'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

Mardin'de akülü arabasıyla geçen çocuk ve polis arasındaki ehliyet diyaloğu güldürdü
20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:42

Mardin'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Akülü arabayla dışarı çıkan bir çocuktan ehliyet isteyen polis güldürdü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı. 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar güneşin tadını çıkarırken Mardin'de evinin bulunduğu sokakta akülü arabasıyla dışarı çıkan 6 yaşlarındaki bir çocuğun bölgede devriye gezen polis ekipleriyle yaşadığı ve yüzlerde tebessüm oluşturan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polis ekibin durduğu ve ehliyet sorduğu çocuk, önce bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığı üzerinde atan çocuk daha sonra bölgeden akülü arabasıyla hızlıca uzaklaştı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler büyük beğeni topladı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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