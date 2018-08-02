Mardin'de Akrep ve Haşere ile Mücadele Timi Kuruldu

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Mardin'de Büyükşehir Belediyesi, 150 kişilik ekiple 'akrep ve haşere ile mücadele timi' kurdu. 58 araçla il merkezi, ilçeler ve kırsalda ilaçlama yapan ekipler, akreplerin yanı sıra, sivrisinek ve karasinekle de mücadele ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi tarafından oluşturulan 150 kişilik ekip ve 58 araçla oluşturulan tim, özelikle metruk binalarda, taş evlerin çevresinde, kırsal alanda akrep ve haşere ile mücadele için 7/24 ilaçlama yapıyor. Güneydoğu'da yaz sıcakları ile birlikte akrep sokmaları vakaları artış gösteriyor. Özelikle kırsal alanda sıcakla birlikte ortaya çıkan akreplere karşı 20 günde bir ilaçlama yapılarak vatandaşın sağlıklı bir ortamda olması sağlanıyor. Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, her gün sabahları karasinek ilaçlaması, akşamları sivrisinek ilaçlaması yaparken, 20 günde bir akrep ilaçlaması yapıyor. - MARDİN