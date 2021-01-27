Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

27.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:40
Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. silahla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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