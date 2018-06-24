Mardin'de Ak Partililerden Seçim Kutlaması

Mardin'de AK Parti'liler seçim sonuçlarını parti binası önünde toplanarak kutladı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,60 oy seçimi kazanması Mardin'de coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar konvoy halinde AK Parti Mardin İl Başkanlığı önünde toplanırken, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve milletvekili adaylar Sehmus Dinçer, Cengiz Demirkaya ve Ahmet Kaya teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

AK Parti Mardin il Başkanı Nihat Eri, Mardin'de yapılan tüm çalışmalara verdikleri destek için vatandaşlara teşekkür ederek bugün verilen oylar ile birçok odağın hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Eri, "Tel Aviv'de yas var, New York'ta yas var, Paris'te Berlin'de yas var ama Mekke, Medine ayakta. Müslümanların duaları ve sevinçleri birbirine karışıyor" dedi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti Mardin'den 2 milletvekili çıkarırken, HDP 4 milletvekili çıkardı. İl genelinde bin 634 sandıkta 454 bin seçmen oy kullandı. En fazla seçmen sayısının olduğu Kızıltepe ilçesinde 141 bin 228 seçmen 477 sandıkta oy kullandı. En az seçmen sayısı olan Yeşilli ilçesinde ise kurulan olan 33 sandıkta 8 bin 444 seçmen oyunu kullandı. - MARDİN