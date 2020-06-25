Mardin'de AK Partili kadınlardan sokak hayvanları için kampanya AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, sıcak havada ve pandemi sürecinde bitkin düşen sokak hayvanlarına dikkati çekti.

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, sıcak havada ve pandemi sürecinde bitkin düşen sokak hayvanlarına dikkati çekti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, sokak hayvanlarına yönelik başlatılan "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı toplantı salonunda sosyal mesafe kuralına uyarak açıklama yapan Sancar da sahipsiz, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklama yaptıklarını belirtti.

Sancar, şöyle dedi;

"Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız.

Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de destek oluyoruz."

Kaynak: AA