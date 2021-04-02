Mardin'de AK Partili belediyeler çalışmalarını anlattı
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Mardin'de AK Partili belediyeler çalışmalarını anlattı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de AK Partili belediyeler çalışmalarını anlattı

Mardin'de AK Partili belediyeler 2 yıllık çalışmalarını aktardı.

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Mardin'de AK Partili belediyeler 2 yıllık çalışmalarını aktardı.

Mardin'de bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, hem belediyeler hem de teşkilat olarak bir yandan ilçe sorunlarını çözerken bir yandan da halkın gönlüne dokunduklarını söyledi.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalıştıklarını, halkın takdiri ve teveccühüyle 65 bin üye sayısının 90 bine çıktığının kaydeden Kılıç, "Bütün ilçelerimizde var olmaya çalıştık. İlçelerimizin sorun ve sıkıntılarını muhtar, kanaat önderi, mahalle temsilcileri ve esnafla tespit ve istişare ederek ilgili mercilere taşıdık." dedi.

Cumhurbaşkanı önderliğinde bölgede sağlık, ekonomi, ulaşım ve bir çok alanda yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Salgın şartların rağmen yatırımlar devam etmektedir. Mardinimizde pandemi sürecinde 207 milyon lira yatırım yapıldı. Küçük esnafa kira ve kredi, vergi ve SSK borcu erteleme imkanları sağlandı. Yatırımların yanında sosyal yardımlar da aynı şekilde sürdü. Geçen yıl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 218 milyon 900 bin lira yardım yapıldı. Aynı şekilde yatırımlar ve yardımlar bu yılda artarak sürmektedir. Türkiye'de AK Parti ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm her alanda görülüyor. Her dönem adete Türkiye kendini yenilemektedir. Aynı zamanda kendi bölgesinde aktör dünyada sözü dinlenen bir ülke. Cumhurbaşkanımızın söylemleri dünyada gündem olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde süreceği aşikardır. Ülkemizin tamamı kalkınmada ve özellikle bu salgın sürecinde sağlıkta örnek bir ülke konumundadır."

Daha sonra, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ilçelerinde 2 yılda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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