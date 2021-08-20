Mardin'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
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Mardin'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Mardin'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

AK Parti İl Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak muharrem ayına büyük önem verdiklerini söyledi.

Herkese aşı yapma çağrısı yapan Kılıç, "Pandemi sürecini atlatmamızda en büyük yararı aşılar sağlayacaktır, lütfen alacağımız tedbirlerle birlikte aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

Partinin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar de muharrem ayının kendilerini bir arada tutan kardeşliği daha da pekiştiren özel bir ay olduğunu belirterek, bu nedenle düzenledikleri aşure programıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktardı.

Sancar, yaptığı çağrıyla salgının zorluklarını yaşamamak için vatandaşların aşı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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