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Mardin'de AK Parti'den "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de AK Parti'den

AK Parti Mardin İl Başkanlığı Gençlik Kolları Teşkilatı'nca, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı düzenlendi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı Gençlik Kolları Teşkilatı'nca, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı düzenlendi.

13 Mart Mahallesindeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen programa, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, partililer ve gençler katıldı.

Kılıç, programın düzenlenmesinde emeği bulunan Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve ekibine teşekkür etti.

"Gençliğin bulunmadığı, gençliğin hesaba katılmadığı oluşumlar, yerinde saymaktan öteye gidemez. Bu nedenle bizler değişimi, gençlerimizin beklentilerine göre dizayn etmeye büyük gayret gösteriyoruz. En büyük yapı taşımız olan gençlerimizin eğitimde, sporda, kültürde, siyasette ve ülke yönetiminin çeşitli kademelerinde aktif bir şekilde başarılı olmaları için hem bizlere hem de değerli gençlerimize büyük görevler düşmektedir." diyen Kılıç, gençlerin ülkeye ve millete faydalı evlatlar olarak yetişmelerini sağlamak için her imkanı seferber etme gayretinde olduklarını aktardı.

Kılıç, "AK Parti kurulduğundan bu yana gençlerin her anlamda daha aktif hale gelmesi için birçok projeye imza attı ve atmaya devam ediyor." dedi.

Atlı ise 10 ilçe 702 mahallede gençlerle buluşmayı hedeflediklerini, gençlerle çeşitli programlar vesilesi ile bir araya geldiklerini ile getirerek, "İnşallah hep birlikte ülkemizin ve milletimizin geleceği için çok çalışıp daha fazla gayret edeceğiz." diye konuştu.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de AK Parti'den 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı - Haberler
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