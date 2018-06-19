Mardin'de AK Parti'den "Halk Buluşması"

AK Parti teşkilatınca "halk buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Mardin il teşkilatının Yeni Kapı Mahallesinde düzenlediği "halk buluşması", eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve AK Parti Mardin milletvekili adayları Şeyhmus Dinçel ile Ahmet Kaya'nın katılımıyla yapıldı.

Programın yapıldığı, büyük boy Türk bayrakları ile Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asılı meydanda, meşaleler yakıldı ve havai fişekleri atıldı.

Güler, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Mardin'e geleceğini hatırlattı.

Vatandaşların desteği, kendisine verilen yetkiyle bugüne kadar devlet katında çeşitli görevler yürüttüğünü dile getiren Güler, her zaman Mardin'in emrinde ve hizmetinde olduğunu kaydetti.

Güler, son dönemde Türkiye'nin gelişmesinin önüne geçmek için illegal güçlerin safları sıkılaştırdığını ifade ederek, "Türkiye'yi yeniden kaosa, koalisyonlar dönemine ve yeniden bir çıkmaza sokmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Buna Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz." dedi.

AK Parti Artuklu ilçe Başkanı Murat Bayar, AK Parti Mardin Milletvekilleri adayları Dinçel ve Kaya da gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

"Doğuya huzur geldi"

Mahalle sakinlerinden Mahmut Sincar da bölgede oluşan huzur ortamının herkesi memnun ettiğini söyledi.

Bu huzuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a borçlu olduklarını aktaran Sincar, "Mardin'e huzur geldi, artık esnafımızın yüzü gülüyor. Biz bunu Erdoğan'a borçluyuz. Bizde borcumuzu ödeyerek oyumuzu ona veriyoruz. 24 Haziran'da da birinci parti çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Öncel de bölgede sağlanan huzurun Ortadoğu'da da sağlanması için çaba sarf edildiğine dikkati çekerek "Afrin'de bayrağımızı diktiğimiz gibi Irak'ta da bayrağımızı dikeceğiz. Çok şükür devletimiz sayesinde doğuda terör bitti. Terör diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.



Ahmet Cennetkuşu ise devletin bölgede huzuru hakim kıldığına işaret ederek, "Burada terör diye hiç bir şey kalmadı. Bölgemiz önemli bir ivme yakaladı. İnşallah Erdoğan seçimi kazanınca daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz, Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de terör diye bir şey kalmayacak." dedi.