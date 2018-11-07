Mardin'de aileler uyuşturucu maddelere karşı bilgilendirildi

MARDİN - Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte okul yönetimleri ve aileleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirmeye yönelik seminer verdi.

İçişleri Bakanlığının 2017 yılında yayınlandığı genelge ile "Uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası" kapsamında yerel yönetimlerde uyuşturucuya karşı farkındalığın arttırılması ve mücadeleye katılımların sağlanmasına yönelik Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri, Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesinde öğretmen ve velilere uyuşturucu maddelerin zararları ve çocukların bu maddelerden uzak durmalarının önemi ile ilgili bir seminer düzenledi.

Kullanım yaşı gittikçe düşüyor

Seminerde uyuşturucu madde kullanım yaşının gittikçe düştüğü belirtilirken, uyuşturucu madde kullanımında dikkat etmesi gereken ilk kişilerin veliler olduğu aktarıldı. Hazırlanan görsellerle yapılan anlatımlarda uyuşturucu madde kullanan kişilerin zamanla bedensel fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin gerilediği ve ileriki aşamalarda kişinin ölümüne yol açabildiği anlatıldı. Yaklaşık iki saat süren seminer sonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuya karşı gerçekleştirdikleri operasyonlar izletildi.