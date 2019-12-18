Mardin'de aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı

18.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:42

Mardin'de Vali Mustafa Yaman başkanlığında aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında Mardin Valisi Mustafa Yaman, başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yaman'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeyni Teker, İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanı Mehtap Bingöl katıldı.



Toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildiği toplantıda, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı, il ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunmasıve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.



Toplantıda ayrıca, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu.



Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma, değerlendirme yapıldı ve Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA