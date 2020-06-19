Mardin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak.

Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yatırım programına alınan ve 600 günde tamamlanması planlanan 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapımı için ilk kazmanın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, merkezin Mardinli vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA