Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül oldu
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Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül oldu

Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Mazıdağı ilçesi sınırları içinde bulunan Karalanı ve Gürgöze mahalleleri arasında yangın çıktı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi sınırları içinde bulunan Karalanı ve Gürgöze mahalleleri arasında yangın çıktı. Alevlerin teslim aldığı 12 dönümlük ağaçlık alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Mazıdağı'na bağlı Karalanı ve Gürgöze mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mazıdağı itfaiye ekipleri ve Mardin Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın daha büyük alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeni ile 12 dönümlük ağaçlık alanın küle döndüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül oldu
Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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