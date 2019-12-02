Mardin'de ağaçlandırma çalışmaları

02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:32

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı sonuna kadar hedeflediği 100 bin tohumun toprakla buluşturulması çalışmaları sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, hayata geçirdikleri projelerle on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Tarihi dokusu ile tanının masal şehir Mardin'i, yeşilliğiyle de tanınan bir şehir yapmak için birçok projeyi hayata geçirdik ve bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Her alanda yeşil bir şehir için çalışmalarımız devam ediyor. Kamor Millet Bahçesi, 2 Kent Park, ağaçlandırma projeleri, zeytin fidanlarının yetiştirilmesi gibi çalışmalarla şuana kadar on binlerce fidanı toprakla buluşturduk."

Kaynak: AA