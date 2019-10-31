Mardin'de afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi

31.10.2019 12:32

Mardin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere hazırlık yılı kapsamında, acil durumlar için il genelinde toplanma ve geçici barınma alanları belirledi.

AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazırlık Yılı Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bir yıl boyunca her ay farklı konunun işlendiği projenin ekim ayı teması ise "toplanma alanı" olarak belirlendi.

Mardin AFAD da afetlere hazırlık yılı kapsamında, acil durumlar için il genelinde toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.

Belirlenen alanlara belediye ekipleri tarafından tabelalar yerleştirildi.

Türkiye genelinde 15 bin 984 acil toplanma alanı bulunurken, Mardin'de ise her mahallede 3 toplanma alanı belirlendi.

Bu alanlar arasında merkez Artuklu ilçesinin Yenişehir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Meydanı da yer alıyor.

Mardin AFAD Müdürü Davut Esen, yaptığı açıklamada, 2019 yılının "Afetlere Hazırlık Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, her ay farklı bir tema belirlenerek, çalışmalar yapıldığını aktardı.

Temmuz ayından bu yana farklı etkinlikler yaptıklarını kaydeden Esen, ekim ayı temasının ise "toplanma alanı" olarak belirlendiğini, bu konuda Mardin'de toplanma alanları belirlenerek, buralara tabela asıldığını söyledi.

Vatandaşları afetlere karşı bilinçli hale getirmek için çeşitli aktiviteler yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Esen, faaliyetlerin süreceğini aktardı.

Esen, vatandaşların evlerine en yakın acil toplanma ve barınma alanlarını, AFAD'ın resmi sitesinden ya da "www.hazirol.gov.tr" adresinin yanı sıra e-devlet üzerinden de hızlı ve kolayca öğrenebileceğini dile getirerek, vatandaşların ayrıca afetlerle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için için AFAD'ın sosyal medya hesaplarını takip edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA