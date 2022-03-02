Mardin'de AFAD bu yıl 1566 tatbikat yapmayı hedefliyor

MARDİN (AA) - Mardin'de Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce bu yıl 1566 tatbikatın yapılması planlanıyor.

Afad İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan AFAD İl Müdürü Davut Esen, geçen yıl il genelinde 634 bin kişiye "Afet ve Farkındalık" eğitimi verdiklerini söyledi.

Esen, verilen eğitimlerin pratiğe dönüşmesi ve 2022 yılının "Afet ve Tatbikat Yılı" olması nedeniyle olası afetlere karşı kentte bu yıl 1566 tatbikat yapmayı planladıklarını belirtti.

Tatbikatların okul, kamu kurumları ve organize sanayi bölgesi tesislerinde olacağını dile getiren Esen, en kapsamlı tatbikatın ise kasım ayında Midyat'ta olacağını aktardı.

Esen, AFAD Çağrı Uygulama vasıtasıyla herhangi bir afet anında vakaya daha kolay ulaşılacağını anlatarak, uygulamayı herkesin ücretsiz bir şekilde indirebileceğini ve bunun için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

"Kurtarılanların yüzde 5'ini profesyonel ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor. Diğerleri genelde olaya en yakın kişiler tarafından kurtarılıyor. Biz de bu kişileri işin içine çekmeye, onları gönüllü yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü olan vatandaşlarımız önce sistem üzerinden teorik eğitim alıyor. Eğitim aşamasını geçenlerin isimleri nereye yakınsa oranın AFAD müdürlüğüne gidiyor. Müdürlükler tarafından saha eğitimlerine davet ediliyor. Saha eğitimlerinden sonra onlara belge veriliyor ve artık bizim destekçilerimiz oluyorlar. İhtiyaç duyulduğunda da gönüllülerin desteklerini alacağız." ifadelerini kullanan Esen, Mardin'deki planlanan tatbikatlardan ilkini hükümet konağında yaptıklarını kaydetti.

Esen, Deprem Haftası nedeniyle de bu hafta etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, cuma günü bütün okullarda eş zamanlı olarak deprem ve tahliye tatbikatı yapılacağını bildirdi.